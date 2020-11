Senegalese voetbalfans rouwen om hun WK-held Papa Bouba Diop

Papa Bouba Diop sukkelde al langer met zijn gezondheid. Vandaag is hij overleden aan de gevolgen van een longziekte.

Diop bracht zijn laatste dagen door in Frankrijk, het land dat hij 18 jaar geleden een hak zette op het WK in Japan en Zuid-Korea. In de opener van het toernooi maakte hij in twee keer het enige doelpunt van de match.

In clubverband kwam Diop onder meer uit voor Lens, Fulham en Portsmouth. Met die laatste club won Diop in 2008 de FA Cup.