Worden fans toegelaten op het EK? UEFA neemt beslissing op 5 maart

Het EK voetbal 2020 werd door het coronavirus uitgesteld van 2020 naar de zomer van 2021. Of er dan wel toeschouwers in de voetbalstadions aanwezig zullen zijn, weten we op 5 maart.

De UEFA heeft vier scenario's opgesteld. Het eerste omvat een totale controle over de pandemie en stadions die voor 100% gevuld kunnen worden.

Het tweede scenario is gebaseerd op een bezettingsgraad tussen 50 en 100%. In het derde scenario kan 1/3e van de stadioncapaciteit worden bezet en in een vierde scenario worden alle matchen achter gesloten deuren gespeeld.

Elke gaststad (in totaal 12) wordt uitgenodigd om twee of drie scenario's te kiezen en de komende weken een plan te ontwikkelen. Op 5 maart wil de UEFA het te volgen scenario voor elk van de 12 steden afronden.

De Rode Duivels spelen twee wedstrijden in Sint-Petersburg (tegen Rusland en Finland) en één in Kopenhagen (tegen Denemarken).