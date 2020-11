Hockeysprookje: oud-international komt terug uit pensioen om derby te beslissen

Vanmiddag stond in de Hockeyweg in Lier de streekderby tussen Herakles en Antwerp op het programma. Voor de tweede week op een rij kwam Xavier Reckinger depanneren bij de thuisploeg die kampt met een hoge blessurelast. De oud-international, goed voor meer dan 300 interlands, was in 2017 gestopt op het hoogste niveau.

Sindsdien stond Reckinger naast het terrein als bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen, maar nu blonk hij nog eens uit tussen de lijnen. In het laatste kwart besliste hij de wedstrijd tegen Antwerp. Met een strafcorner maakte hij er 2-1 van.

Nicolas De Kerpel had de score snel geopend in Lier. De Oostenrijker Dominic Uher maakte gelijk voor Antwerp.