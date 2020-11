Meer meisjes in de koers: "Dit jaar een mooie stijging van 20%"

Cycling Vlaanderen lanceerde in februari het Zij aan Zij-project om meer meisjes naar de koers te brengen. Dat is gelukt, want 9 maanden later is het aantal meisjes in de koers met 20% gestegen. "Dat is heel mooi, hopelijk kunnen we die trend voortzetten", zegt Anne-Laure Gheerardyn, coördinator van het project.