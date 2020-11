Andy Van Vliet (2,13m) is nieuw gezicht bij Belgian Lions: "Een droom"

De Belgische basketbalmannen spelen vandaag en zondag twee belangrijke wedstrijden in de voorrondes van het EK. De Belgian Lions rekenen daarbij ook op de 2,13m grote Andy Van Vliet, die voor het eerst geselecteerd is voor de nationale ploeg. Maak kennis met een van de nieuwe gezichten bij de Belgian Lions.

Andy Van Vliet verliet in 2015 op 20-jarige leeftijd de Antwerp Giants om zijn geluk te beproeven in het Amerikaanse universiteitsbasketbal. Hij speelde er eerst voor Wisconsin, later voor William & Mary. "Bij Wisconsin ben ik de eerste twee jaar niet aan spelen toegekomen, maar ik heb er wel enorm veel geleerd. De coaches waren er echt top en op fysiek vlak ben ik er veel sterker geworden. Ik heb er 15 kilogram aan spieren gewonnen, dat geeft ook wel een vertrouwensboost", lacht de 2,13m grote power forward. "Bij William & Mary heb ik daarna wel echt veel kunnen spelen. Ik kreeg er enorm veel vertrouwen van de coach. Het was een supergevoel om opnieuw wedstrijden te kunnen spelen."

Mijn shot is altijd een van mijn sterke punten geweest, maar ook mijn insidespel is echt aan het verbeteren. Andy Van Vliet

Intussen is Van Vliet al enkele maanden prof bij Siauliai, een club uit de sterke Litouwse competitie. "Het is een ploeg uit een goeie competitie waarin ik een belangrijke rol kan spelen. Dit is een perfecte stap voor mijn ontwikkeling. Ervaring opdoen en veel spelen is nu het belangrijkste voor mij", zegt Van Vliet, die uit de voeten kan als power forward en als center. "In de VS speelde ik vooral als power forward, maar als onze center naar de bank ging, speelde ik ook onder de borden. Zo leer je wel om tegen verschillende types te spelen." "Mijn shot is altijd een van mijn sterke punten geweest en het wordt nog steeds beter, maar ook mijn insidespel is echt aan het verbeteren. Bij mijn club heb ik de laatste matchen als center gespeeld en dat ging me echt wel goed af. Ik heb geen voorkeur."

"Selectie voor Belgian Lions is beloning voor harde werk"

De profcarrière van Andy Van Vliet is nog maar goed en wel begonnen en hij mag zich dus sinds kort al Belgian Lion noemen. "Dat was echt supernieuws om te vernemen. Het was toch een van mijn doelen om de nationale ploeg te halen. Deze selectie is een beloning voor het harde werk", zegt hij. "Het is een supergevoel om een Belgian Lion te zijn, dat is toch de droom van elke basketballer. Een aantal spelers ontbreekt natuurlijk, maar voor mij is dit een mooie gelegenheid om me te tonen en mijn steentje bij te dragen." "De meeste spelers kende ik al van bij de jeugdreeksen of had ik al wel eens ontmoet in België. Mijn integratie verloopt dus vlot en het is een fijn weerzien met veel jongens."

Het is een supergevoel om een Belgian Lion te zijn, dat is toch de droom van elke basketballer. Andy Van Vliet

Wat verwacht Van Vliet van de komende wedstrijden tegen Tsjechië en Litouwen? "Het zijn natuurlijk twee heel sterke landen, die hoog op de ranking staan. Maar de staf bereidt alles echt supergoed voor en we hebben er allemaal veel vertrouwen in." "Litouwen zal wel gebrand zijn op de overwinning, na de nederlaag in België van enkele maanden geleden. Maar wij hebben het vertrouwen en de sfeer in het team is heel goed. Voor mij is dit een ideaal moment om erin te stappen." En na het tweeluik in de EK-voorronde kan Van Vliet gewoon in Litouwen blijven. Hoe lang speelt hij nog bij Siauliai? "Het is niet mijn doel om hier mijn hele carrière te blijven. Net als veel spelers is het mijn droom om in de top van Europa te spelen. Ik werk elke dag keihard en ik heb er vertrouwen in dat dat uiteindelijk wel zijn vruchten zal afwerpen."

Kijk straks naar de Belgian Lions tegen Tsjechië: