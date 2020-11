Sportweekend wordt 60 jaar: elke zondag in december op de buis

In de nazomer van 1960 kwam Sportweekend voor het eerst op het Vlaamse scherm. Dat betekent dat ons zondagse sportprogramma dit jaar zijn 60e verjaardag vierde. Dat konden we niet zomaar laten passeren: op de 4 zondagen in december blikken we met Eén terug op 6 decennia sport op de Vlaamse televisie.