Next big thing van Anderlecht: "Rayane Bounida (14) is Europese topper"

Wij gingen op zoek naar de geheimen van de jeugdopleiding van Anderlecht. Daarbij konden we niet voorbij aan Rayane Bounida. Die geldt als hét aankomende talent. De jonge aanvallende middenvelder won al verschillende individuele onderscheidingen, heeft een contract met Nike én een Instagram-account met meer dan 300.000 volgers.

Urbain Haesaert, van 2010 tot 2018 hoofdscout bij Anderlecht, is lyrisch: "Hij is een Europese topper. Hij is een ongelooflijk goeie speler, die alle nodige kwaliteiten herbergt. Hij ziet het allemaal en is altijd vrij, de aanname is perfect, links- en rechtsvoetig geen probleem."

"Hij heeft onmiddellijk een actie, met een zeer korte draaibeweging maakt hij zich vrij en hij speelt dieper in vanaf hij kan. Hij versnelt het spel. Hij dribbelt niet om te dribbelen. Dat deed bijvoorbeeld Charly Musonda wel. Sorry, maar ik ben nooit voor hem geweest. Hij was een heel goede speler, maar hij speelde voor zichzelf, voor het podium."

"Dat was altijd bal aannemen en dribbel, dribbel, dribbel om te laten zien hoe goed hij wel was. Maar hij dacht nooit vooruit naar de fase om doelpunten te maken."

"Bounida denkt altijd voorwaarts en speelt dieper in vanaf hij kan. En hij gaat dan ook nog bijsteunen en scoren."

"Hij is nog klein en zal nog wat moeten groeien. Hij zal nooit een nummer 9 worden, maar hij is een ongelooflijk waardevolle veldspeler die heel veel posities aankan. Hij is technisch én tactisch zo sterk.”

Haesaert werkt momenteel als scout voor Ajax en is dus geïnteresseerd in de jongen die de Belgische en Marokkaanse nationaliteit deelt: "Uiteraard. Maar wie niet: Barcelona, Manchester, Chelsea, iedereen wil Rayane Bounida.”