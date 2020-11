Wat is geheim van RSCA-opleiding, top in Europa? "Gelukkig maakt geld niet het verschil"

Vorige week bleek uit een rapport van het gerenommeerde Zwitsers onderzoeksbureau CIES (International Centre for Sports Studies) dat de jeugdopleiding van Anderlecht bij de top in Europa hoort. Sporza trok naar de Anderlecht-academie in Neerpede op zoek naar hun geheim.

CIES onderzocht in 31 Europese topcompetities welke clubs de meeste opgeleide spelers leverden. Voor CIES is een opleidingsclub van een speler een club die die een speler tussen zijn 15 en 21 minstens 3 jaar onder haar hoede had. Lees hier ons bericht van vorige week. Als we kijken naar de Big Five (Spanje, Italië, Engeland, Duitsland en Frankrijk) telt Anderlecht 12 spelers in de respectieve eerste klasse, genre Romelu Lukaku, Youri Tielemans of andere Dennis Praets. Als we kijken naar hun aantal gespeelde matchen, de leeftijd en de zwaarte van de competitie, komt Anderlecht uit op de 12e plaats in Europa. Urbain Haesaert, hoofdscout van Anderlecht tussen 2010 en 2018 en nu werkzaam voor Ajax, klinkt stellig: "Ik zou de opleiding van Anderlecht zeker bij de beste 10 zetten, zelfs naar de beste 5 van Europa. Ten opzichte van het Engelse voetbal staat Anderlecht veel, veel verder. Maar ook tegenover Italiaanse en Spaanse clubs." Real Madrid, Barcelona en PSG -in die rangorde - vormen de top 3 van belangrijkste CIES-opleidingsclubs. Maar Anderlecht spreekt dus een aardig woordje mee. Wat zijn de geheimen, vroegen we aan Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding van Anderlecht: "In jeugdopleiding zijn er weinig geheimen. Wij werken met een bepaalde methodiek en bepaalde didactiek. We hebben een visie en een spelsysteem. Dat proberen wij er van jongs af aan in te slijpen. Vanaf de leeftijd van 7 à 8 jaar tot en met U21." "En dan is die laatste stap naar de A-ploeg de moeilijkste. Maar dankzij de komst van Kompany slagen we er de laatste tijd ook in om die kloof kleiner te maken. Vandaag zijn er ontzettend veel jeugdspelers die in Anderlecht 1 spelen. En bij uitbreiding in de nationale ploeg, zowel bij de beloften als de A-ploeg. We zijn daar heel trots op.”

De stap van U21 naar A-kern is de moeilijkste. Maar die kloof is kleiner gemaakt dankzij de komst van Kompany. Jean Kindermans

RSCA-tattoo: catch, keep, progress, create, finish & win

Anderlecht werkt met een bepaalde kernfilosofie: "We noemen dat een voetbaltattoo: catch, keep, progress, create, finish en win", legt Kindermans uit. "Dat zijn de steekwoorden. Die hoeven niet op je lichaam getatoeëerd te zijn, maar wel in je hersenen. Dat is zo bij coaches, begeleiders en vooral bij de spelers." "Die weten dat ze zo snel mogelijk de bal moeten veroveren en dan via progressief balbezit en met creativiteit proberen kansen af te dwingen. En als je U18 en U21 bent, worden efficiëntie en statistieken ook heel belangrijk." "Dat wordt er van kleins af aan ingelepeld: op elke training, elke jeugdstage, bij wedstrijdvoorbereidingen. En dat beheersen ze vrij snel.” “Wij hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Niet alleen naar het Belgische voetbal toe, maar ook naar het imago van de club en de supporters die onze jeugdspelers op handen dragen. Een supporter weet wat hij mag verwachten van een jeugdspeler.“

Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding Anderlecht.

Uniek Purple Talents-project mét onderwijs

Anderlecht rekruteert al op jonge leeftijd. Hoe? "We hebben regionale samenwerkingsakkoorden in België. We hebben de Brusselse regio, waar we baas zijn en willen blijven. En dan hebben we onze talentsessies, talentdagen en jeugdtoernooien. En uiteraard een fantastische scoutingsstaf, die toch jonge talenten als Verschaeren, Kana, vroeger Romelu Lukaku, op heel jonge leeftijd ergens anders gaan ontdekken en dan de gelegenheid geven om hier te kunnen doorontwikkelen."

Hoe kan Anderlecht het verschil maken tegenover andere ploegen om jongeren te overtuigen om te komen of te blijven? "Elk gesprek is verschillend. Elk kind is een ander individu en heeft een andere omgeving." "Wij proberen ons in te leven in de progressiemarge die een jonge speler heeft en proberen hem te vergelijken met jongens die hier carrière gemaakt hebben. Ik zit al 15 jaar in het vak en heb wel wat spelers in mijn achterhoofd met wie ik kan uitpakken om de jongere te overtuigen om de stap te zetten." "Het is vaak ook een kwestie van durven om naar Anderlecht te komen. De concurrentie is hier ontzettend groot. De kleedkamers zijn soms hard en de eisen die we stellen aan jeugdspelers ook." "Maar we zitten met een uniek Purple Talents-project, waarbij de school ook een heel belangrijke rol speelt. Wij beloven altijd aan de ouders: “Misschien kunnen we van jullie zoon geen profspeler maken, maar we gaan er zeker een goeie student van maken met een diploma op zak.” Voor de meeste mama’s is dat al voldoende en als de papa’s dan het voetbalgedeelte goedkeuren is de stap naar Anderlecht vrij kort.” "Er zijn heel veel jongens die we op een vrij eenvoudige manier kunnen overtuigen, want Anderlecht geeft de jeugd kansen. Dat is vaak voldoende om spelers te overtuigen.”

Wij beloven altijd aan de ouders: “Misschien kunnen we van jullie zoon geen profspeler maken, maar we gaan er zeker een goeie student van maken met een diploma op zak." Jean Kindermans

"Gelukkig maakt geld niet het verschil"

Kindermans erkent dat Anderlecht bij de Europese top zit qua opleiding. "Al kun je daar moeilijk een plaats op plakken. Alles hangt ook af van budget. Wij zijn "maar" België en "maar" Anderlecht op budgettair vlak. Ik weet dat wij rond plaats 250 bengelen, dat betekent dat andere clubs veel meer financiële middelen hebben."

"Binnen een opleiding is het gelukkig niet het geld dat het verschil maakt, maar vooral de manier van opleiden en begeleiden. Met ons Purple Talents-project hebben we een heel groot voordeel ten opzichte van andere clubs, ook Europese topclubs.” Niets is perfect, dus wat zou er nog beter kunnen? Kindermans: “Ik zeg altijd dat we zeker niet achterover mogen leunen. Wij hebben op heel regelmatige tijdstippen meetings om te bekijken waar we staan en waar we naartoe willen. Waar willen we nog meer in investeren, geld of tijd?"

"De nieuwe bewindslui zijn zeker en vast jeugdminded en laten dat heel vaak zien. Wij willen vooruit. Infrastructureel kunnen we nog stappen zetten, ook qua professionalisering van de trainers en het zoeken naar evenwicht in de mix school/familie/voetbal.”

Het volledige interview met Jean Kindermans:

Ex-hoofdscout Urbain Haesaert werkt nu voor Ajax: "Dat is hét model"

Urbain Haesaert was speciaal voor ons nog eens naar Neerpede afgezakt. 10 jaar geleden speelde de ondertussen 79-jarige jeugdopleider een cruciale rol in de scouting bij Anderlecht.



"Het zal misschien pretentieus overkomen, maar ik mag zeggen dat ik de

scouting voor de jeugd daar heb neergezet. Ik heb daar mijn visie

geïmplementeerd na 5 jaar bij Germinal Beerschot, waar ik Vermaelen,

Vertonghen, Alderweireld, Mousa Dembélé, Nainggolan en De Mul en nog anderen gerekruteerd heb en opgeleid. Met Anderlecht deed ik hetzelfde met goeie scouts, die we ook rekruteerden." "En het is in de 1e plaats die scouting die de opleiding van Anderlecht zo goed maakt. Je moet jongeren ontdekken en zo snel mogelijk naar de club brengen. En dat doet Anderlecht heel goed. Het is sterk aanwezig in de regio, in de 19 Brusselse randgemeenten. Die scouting gebeurt op basis van techniek, intelligentie en beweeglijkheid van jongeren." Scouting is één, de begeleiding is iets anders. Haesaert: "Ik heb tegen Jean Kindermans altijd gezegd: Anderlecht heeft nood aan teambegeleiders. Nu staan er délégués. Maar bij Ajax staan daar persoonlijkheden die echt een team kunnen begeleiden." "Die zijn verbaal sterk en vormen de schakel tussen de ouders en de trainer, tussen de speler en de trainer. Ajax is een model om naar op te kijken in heel Europa, daar is de beste opleiding van Europa.”

In Anderlecht is ook alle ruimte aanwezig om een mooie infrastructuur neer te zetten. De accommodatie helpt ook: dat stimuleert een speler om goed te zijn. Urbain Haesaert

Haesaert is ideaal geplaatst om het verschil tussen Ajax en Anderlecht te duiden. "Bij Ajax zijn de pass- en trapvormen er altijd. Net als de tweevoetigheid. De aanname is heel belangrijk: het zien, denken en spelen in de kortst mogelijke tijd. Want dat is het: het spel versnellen…"

"Een grote klassespeler ziet ook al voor zijn aanname welke speler vrij is, waar hij de bal kan spelen en waar hij hem kan terugvragen. Een extra aspect daarbij is het terugvragen in de diepte, niet breed of achteruit. Je moet altijd voorwaarts denken. Bij Anderlecht zie je deze zaken ook, maar Ajax maakt daar toch nog altijd een beetje het verschil.”

Kindermans haalde het al aan, maar qua infrastructuur kan het inderdaad nog beter in Brussel. “Daar is nog veel werk aan de winkel. Met de nieuwe mensen zal dat hopelijk in de toekomst veranderen. Dat zijn zeer gedreven mensen die de kaart van de jeugd getrokken hebben. Talentvolle jongeren zijn het succes van morgen. (Voorzitter) Wouter Vandenhaute weet dat."

"Wat Club Brugge gedaan heeft qua accommodatie voor de jeugd is schitterend, in Anderlecht is ook alle ruimte aanwezig om een mooie infrastructuur neer te zetten. De accommodatie helpt ook: dat stimuleert een speler om goed te zijn."

Het volledige interview met Urbain Haesaert:

Het verslag in het Journaal:

Coach Stéphane Stassin (U13): "Van bij de jeugd offensief voetballen"

De namen van de 12 "jeugdspelers" in de Big Five: