Elise Mertens weer in top 20: "Doel bereikt, maar top 10 blijft enorme stap"

Mertens wist wat ze nodig had in Linz om weer in de top 20 te belanden. Daar stond ze sinds 2018 in, maar viel ze in februari en oktober dit jaar net uit. "Ik moest in Linz de halve finales bereiken, dus ik voelde wel wat druk. Ik ben blij dat ik daar goed ben mee omgegaan."

"Sinds de herneming van het circuit na de coronapauze was ik heel constant, ik heb heel wat matchen gewonnen. Het niveau was er dus. Ik heb het gevoel dat ik een betere speelster ben geworden. Ik heb zowel mentaal als fysiek progressie gemaakt. Ondanks heel wat lange en felbevochten matchen was ik nooit geblesseerd. Dat stemt mij tevreden."

Eind 2018 stond Mertens 12e op de WTA-ranking. "Uiteraard wil ik nog stijgen in het klassement. Maar de top 10 is een enorme stap. Het verschil in punten is enorm."

"Ik stond al eens 12e, maar dat was maar kort. Ik weet dat ik mijn niveau zal moeten opkrikken. De matchen tegen meisjes uit de top 10 of top 15 zijn heel moeilijk en het ontbreek me nog aan iets. Ik moet meer diepte vinden in mijn slagen."

"Tegen Aryna (Sabalenka in de finale in Linz, red), die heel krachtig is, speelde ik te kort. En op de 3e bal moet ik meer schade kunnen toebrengen. Ik probeer stap per stap vooruit te gaan."