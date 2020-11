Deense bondscoach: "Match tegen België is zwaarste opdracht in Europese voetbal"

Met een overwinning tegen België kan Denemarken zich in een groep met ook nog Engeland zowaar plaatsen voor de Final Four van de Nations League. "Op voorhand hadden we hier natuurlijk voor getekend", zegt bondscoach Kasper Hjulmand, voor hij de Deense kansen op zo'n stunt meteen zelf minimaliseert.

"Tegen België spelen is momenteel de zwaarste opdracht die je in het Europese voetbal kunt hebben. Ze staan niet voor niets op de 1e plaats op de wereldranglijst. Ik ben echt onder de indruk van hun kwaliteiten."

"In Kopenhagen (waar België met 0-2 won) hebben we gezien hoe moeilijk het is om tegen hen te spelen. Ze blinken uit in alle facetten van het spel: ze verdedigen laag, waardoor het moeilijk is om door die lijn van 5 te breken, maar zijn voorin ook heel efficiënt."

"Eigenlijk kun je België nog het beste vergelijken met een Europese topclub. Maar we hebben toch ook zaken gezien waarmee we iets kunnen doen."