"Ann Wauters zal zelf ook wel aanvoelen dat het moeilijker wordt"

De Belgian Cats hebben zich afgelopen weekend voor de 3e keer op een rij geplaatst voor het EK basketbal. Sporza sprak met technisch directeur Sven Van Camp over de prestaties van de Belgische vrouwen in Portugal en over de rol van coryfee Ann Wauters binnen de nationale ploeg.

Tegen Portugal acteerden de Belgian Cats nog wisselvallig, maar 2 dagen later toonden ze tegen Oekraïne opnieuw wat ze in hun mars hebben. Julie Allemand blonk uit als spelverdeelster en Jana Raman en jong talent Billie Massey grepen hun kans in afwezigheid van Emma Meeseman en Kyara Linskens. "Julie Allemand controleert voor het hele team op een magistrale manier het tempo van de wedstrijd", is Sven Van Camp vol lof. "Daarnaast is ze ook nog eens ongelooflijk goed om defensief haar tegenstander onder controle te houden. Daar moet je maar de luciditeit voor hebben als je al een hele match op dat tempo speelt. En ook onder druk blijft ze de lijnen uitzetten. Dat is enorm." "Wat Billie Massey in Portugal getoond heeft, zagen we al jaren aankomen. Bij haar club, zowel in België als Europees, maar ook bij de nationale jeugdselecties vervult ze al jaren die rol. Voor ons was dat geen verrassing. Deze wedstrijden waren voor haar een perfecte opstap om zich te tonen en die kans heeft ze met beide handen gegrepen."

Vorig jaar was iedereen teleurgesteld met de 5e plek op het EK. Dat betekent dat je daar op het hoogste mikt en ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Sven Van Camp

Zo is de conclusie dat de Belgian Cats in de breedte weer wat sterker geworden zijn en dan moeten Meesseman en Linskens nog terugkeren. "Het is voor iedereen makkelijker wanneer Emma en Kyara op het veld staan", weet Van Camp. "Allemand met haar WNBA-ervaring hebben we ook nog niet samen gezien met Emma. Je wordt bijna lyrisch als je daarover nadenkt. Zo zal er weer meer ruimte komen voor andere speelsters. De Belgian Cats zijn sterker geworden. Als ze volledig zijn, hebben ze heel veel verschillende wapens in huis. Dat is voor tegenstanders moeilijk om zich op voor te bereiden." "Of België het EK kan winnen? We hebben in het recente verleden al getoond dat we Spanje of Frankrijk kunnen kloppen. Vorig jaar was iedereen teleurgesteld met de 5e plek. Dat betekent dat je ook daar mikt op het hoogste. Ik denk dat het mogelijk moet zijn, maar dat is ook wel snel gezegd."

Billie Massey

"Ann Wauters zal wel bij zichzelf te rade gaan"

Ook in Portugal was de rol van levende legende Ann Wauters op het veld beperkt. De leading lady van het Belgische basketbal wil op haar 40e absoluut mee naar de Olympische Spelen. Heeft ze, louter op basis van haar ervaring, altijd haar plaats in het team? "Niemand van ons heeft olympische ervaring, ook Ann niet", merkt Sven Van Camp op. "Fysiek wordt het zeer moeilijk en dat betert niet. Daar is Ann zich ook zeer goed van bewust." "We hebben met Ann al een eerlijk gesprek gehad over alle zaken. Er is zeker realisme, al is het hart van Ann wel heel groot. Maar we moeten ook zien dat het hart niet groter wordt dan het verstand."

Fysiek wordt het zeer moeilijk en dat betert niet. Daar is Ann zich ook zeer goed van bewust. Sven Van Camp