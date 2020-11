Julie Allemand: "Ervaring uit WNBA overbrengen op de nationale ploeg"

Julie Allemand: "Getoond dat we een team zijn"

In de basisvijf en met 18 punten nam Julie Allemand de Cats op sleeptouw: "Ik ben supertevreden over de prestatie van mijn team. We hebben getoond dat we een team zijn én dat we er stonden. In een bubbel in moeilijke omstandigheden", zegt uitblinkster Allemand na de zege.

"We speelden een grootse match. Kort voor de rust zaten we een beetje in moeilijkheden, omdat ze in zone gingen spelen, maar we hebben daar in de 2e helft goed op gereageerd en winnen met meer dan 20 punten verschil. We moeten ons collectieve spel herinneren. We mogen trots zijn, we hebben heel mooie dingen laten zien."

Zelf was ze evenwel ook top: "Door de afwezigheid van Emma en Kyara wilde ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik heb heel veel ervaring kunnen opdoen in de WNBA dit jaar en het is aan mij om die over te brengen naar de nationale ploeg. En dat heb ik gedaan, maar ik kreeg ook hulp van de andere meisjes."