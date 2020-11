Tom-Jelte Slagter (31) stopt met koersen en gaat tractors verkopen

Tom-Jelte Slagter (31) won onder meer de Tour Down Under in 2013 en 2 ritten in Parijs-Nice in 2014. "De afgelopen 10 jaar als wielrenner zijn geweldig geweest. Ik zal die tijd voor altijd met me meedragen, maar voor mij is dit het juiste moment om afscheid te nemen", schrijft Slagter op zijn Instagram.

Slagter begon bij Rabobank en stapte in 2014 over naar Garmin, dat later overging in Cannondale. In 2018 en 2019 reed hij voor Dimension Data. Overwinningen bleven de laatste jaren uit voor de Nederlander en bij B&B Hotels - Vital Concept greep hij dit jaar naast een plaats in de Tourploeg.



"Wielrennen was een groot deel van mijn leven, maar het is nooit mijn hele leven geweest", vertelt Slagter in het Dagblad van het Noorden. "Elke dag van huis was er een te veel. Ik wilde het liefst gewoon bij de kinderen zijn."

Slagter heeft al een nieuwe baan. De Nederlandse beloftekampioen van 2010 wordt vertegenwoordiger van John Deere, het favoriete tractormerk van Yves Lampaert.