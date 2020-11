Dries Mertens speelt zondag in zijn Leuven: "Had het stadion alleen kunnen vullen"

"Leuven is nog altijd mijn stad"

Dries Mertens maakt weer deel uit van de Rode Duivels. De voorbije interlands was hij er niet bij, omdat hij met zijn ploeg Napoli in quarantaine zat. "Er toen niet bij zijn deed pijn, dus ik ben blij dat ik er weer ben", zegt Mertens.

Zondag spelen de Rode Duivels in het stadion van OH Leuven tegen Engeland. Voor Leuvenaar Dries Mertens is dat thuiskomen, tot zijn 11e voetbalde hij bij Stade Leuven.

"Daarom is het wel echt jammer dat er geen mensen kunnen komen kijken. Ik denk dat ik in mijn eentje het hele stadion had kunnen vullen. Ik heb ook net een huis gekocht in Leuven op nog geen 500m van het stadion."