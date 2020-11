Tessa Wullaert: "Ik ben gelukkiger in België en dan presteer ik ook beter"

Over Anderlecht: "Heel veel kwaliteit in de ploeg"

“We moeten dat wel wat kaderen, want die monsterscores kwamen er tegen ploegen die nieuw zijn in de Super League. Die missen nog wat ervaring, dat kost tijd. Of we nu al op weg zijn naar de titel? Ik denk dat als we dit seizoen een wedstrijd verliezen, het vooral aan onszelf zal liggen."

“Of we dit weekend tegen Gent een tegengoal zullen slikken? Dat kan, tegen Brugge kregen we er ook twee tegen. Zolang we er maar eentje meer scoren dan de tegenstander is het oké”, vertelt Wullaert. “Het loopt gewoon heel goed dit seizoen. We hebben heel veel kwaliteit in de ploeg en dan is het niet zo moeilijk om een doelpunt te maken.”

Tessa Wullaert is in bloedvorm. De aanvalster van Anderlecht en de Red Flames is als een raket uit de startblokken geschoten bij haar nieuwe club en scoorde al 18 keer in de eerste 6 wedstrijden. Met een waanzinnig doelsaldo van +42 staat Anderlecht met een 18 op 18 aan kop in de stand.

“Volgende week tegen Benfica is het een rechtstreeks duel om door te stoten. Als dat lukt, dan volgt in september een confrontatie in twee wedstrijden, tegen waarschijnlijk een topploeg. We spelen tegen Benfica wel thuis en op een groot veld. Dat is een voordeel voor ons, want we werken met veel lopende speelsters.”

Volgende week volgt er in Europa een wellicht veel zwaardere opgave. In de voorronde van de Champions League treft de Belgische landskampioen Benfica. “Vorig jaar is Anderlecht nog een ronde verder geraakt, dus om echt goed te zijn moeten we nog twee rondes doorworstelen.”

Over terugkeer naar België: "Voel me hier gelukkiger"

"De meesten in de ploeg gaan ook gewoon nog werken, daarom dat we pas om 20u trainen. Mensen verwachten van ons kwaliteit en dat we ons gedragen als profs, maar chapeau aan iedereen die werk en voetbal combineert. Dat is zeker niet eenvoudig.”

Of ik de sportieve uitdaging van een topcompetitie niet mis? Hier in Anderlecht heb ik met de titel, de beker en de Champions League ook mijn persoonlijke uitdagingen. Qua niveau is het dan misschien wel een stap terug, maar de mensen mogen ook niet vergeten dat we in België geen profspeelsters zijn”, verduidelijkt Wullaert.“

“Sowieso. Veel van mijn collega’s die in het buitenland zitten, mogen in deze coronaperiode geen bezoek ontvangen. Daar ben ik niet bepaald jaloers op. Ik ben gewoon veel gelukkiger als ik thuis ben, dicht bij familie en vrienden. En als ik me goed voel, dan presteer ik ook beter."

Over de Red Flames: "We kunnen Zwitserland met de rug tegen de muur zetten"

Op 1 december staan de Red Flames voor de match van de waarheid tegen Zwitserland. Bij winst in Leuven kunnen de Flames zich plaatsen voor het EK van volgende zomer.

“Sinds de match tegen Litouwen zit die wedstrijd al in ons hoofd. We gaan vol voor die drie punten, want dan zijn we sowieso gekwalificeerd. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar we kennen Zwitserland nu wel al heel goed. Zij hebben op papier iets meer kwaliteit, maar als we er vanaf de start in geloven dan kunnen we ze met de rug tegen de muur zetten.”

Op het EK 2017 sneuvelden de Belgen in de groepsfase. Acht Wullaert de Flames in staat om volgende zomer wel potten te breken op het EK? “Dat is mogelijk. We zijn ondertussen toch allemaal 3 jaar ouder. Ik herinner me hoe we toen in onze eerste wedstrijd veel stress hadden. Dat zal nu minder het geval zijn, als we ons kwalificeren.”