Kroaat Vida wordt tijdens de rust gewisseld na positieve coronatest

In de aanloop naar de oefeninterland hadden alle Kroatische internationals, inclusief Domagoj Vida, maandag nog een negatieve coronatest afgelegd. Woensdagochtend werd er opnieuw getest, omdat de Kroaten zaterdag tegen Zweden spelen in de Nations League.

De resultaten van die tests sijpelden binnen tijdens de match tegen Turkije. Vida, die aan de wedstrijd begonnen was en in de 1e helft ook een penalty veroorzaakte, bleek positief. De verdediger werd tijdens de rust gewisseld en onmiddellijk in quarantaine geplaatst.

De Kroatische ploeg reist zonder Vida af naar Zweden. De verdediger kan gewoon in thuisquarantaine blijven in Istanbul, want hij voetbalt voor de Turkse club Besiktas. De match tegen Turkije eindigde op 3-3.