Acht landen strijden vanavond om de laatste vier tickets voor EK voetbal

Vanavond kennen we eindelijk alle deelnemende landen aan Euro 2020, dat door de coronapandemie pas in 2021 zal gespeeld worden. In de finales van de play-offs strijden 8 landen om de laatste vier tickets. Wie kan er nog naar het EK en in welke groep komen ze dan terecht? Ontdek het hier.

Groep F: Hongarije of IJsland?

Met Hongarije en IJsland staan twee landen tegenover elkaar die er ook bij waren op Euro 2016 in Frankrijk. IJsland ontpopte zich toen tot toernooirevelatie door de kwartfinales te halen, onder meer na een straffe zege tegen Engeland. Hongarije zat in Frankrijk in dezelfde poule als IJsland en won zelfs die groep, waarin ook de latere Europese kampioen Portugal zat. De Hongaren hielden in de groepsfase Ronaldo en co op een 3-3-gelijkspel. Op Euro 2016 hielden Hongarije en IJsland elkaar nog in evenwicht: 1-1. Vanavond krijgen we sowieso een winnaar, desnoods na verlengingen en/of strafschoppen. De winnaar zit op het komende EK in een loodzware poule met Portugal, Frankrijk en Duitsland.

Euro 2020 groep F Euro 2020 groep F klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 F1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 0 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 F1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 0 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 F1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 0

Hongarije en IJsland op Euro 2016.

Groep E: Noord-Ierland of Slovakije?

Het Slovakije van Marek Hamsik moet na de winst in de halve finales tegen Ierland nu voorbij Noord-Ierland om het EK te halen. Er is sindsdien wel wat veranderd bij de Slovaken, want met Stefan Tarkovic kwam er een nieuwe bondscoach. Noord-Ierland kon al 7 wedstrijden op rij niet winnen (na 90 minuten), maar heeft natuurlijk wel vertrouwen dankzij de zege na strafschoppen in de halve finales tegen Bosnië. Zo blijven ze op koers voor een tweede EK op rij. In 2016 sneuvelde Noord-Ierland in de 1/8e finales tegen Wales, dat vervolgens België wipte. De winnaar van de match tussen Noord-Ierland en Slovakije belandt op Euro 2020 (of 2021, zo u wil) in groep E. Zitten ook in die poule: Spanje, Zweden en Polen.

Euro 2020 groep E Euro 2020 groep E klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Spanje 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Zweden 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Spanje 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Zweden 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Spanje 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Zweden 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0

De Slovaakse ster Marek Hamsik

Groep D: Servië of Schotland?

De Schotten kunnen zich vanavond voor het eerst sinds 1996 nog eens plaatsen voor het EK. Schotland wipte in de halve finales Israël en is nu al 8 wedstrijden op rij ongeslagen. Servië rekende in de halve finales af met het Noorwegen van Erling Haaland en droomt van een eerste EK-deelname als onafhankelijk land. De laatste keer dat de Serviërs erbij waren, was op Euro 2000, toen ze nog samen met Montenegro voetbalden. Winnen Milinkovic-Savic en co vanavond dan ontmoeten ze volgend jaar Engeland, Kroatië en Tsjechië in groep D.

Euro 2020 groep D Euro 2020 groep D klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0 0 3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tsjechië 0 0 0 0 0 0 0 0 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0 0 3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tsjechië 0 0 0 0 0 0 0 0 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0 0 3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tsjechië 0 0 0 0 0 0 0 0

Servië lonkt naar zijn eerste EK.

Groep C: Georgië of Noord-Macedonië

Het stugge Georgië hield in de groepsfase al Denemarken en Ierland in bedwang en schakelde in de halve finales Wit-Rusland uit dankzij een doelpunt van ex-Genk-speler Okriasjvili. Als onafhankelijke staat konden de Georgiërs zich nog nooit plaatsen voor een groot toernooi en dat geldt ook voor Noord-Macedonië, dat nog altijd teert op de goals van de inmiddels 37-jarige Goran Pandev. In de halve finales klopte Noord-Macedonië Kosovo, waardoor Pandev en co nu al 6 matchen ongeslagen zijn. De winnaar van het duel tussen Georgië en Noord-Macedonië treft op het EK Nederland, Oekraïne en Oostenrijk.

Europees Kampioenschap klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Oekraïne 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 C4 0 0 0 0 0 0 0 0 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Oekraïne 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 C4 0 0 0 0 0 0 0 0 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Oekraïne 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 C4 0 0 0 0 0 0 0 0