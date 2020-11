Schotte: "Hallucinant, UCI pleit zichzelf vrij door Groenewegen zwaar te straffen"

"Hij zal het grootste deel van die straf kunnen uitzitten buiten het seizoen. Dit kost hem eigenlijk "maar" een voorjaar. Maar dit schept toch een gevaarlijk precedent voor sprints in de toekomst. Als je straffen begint uit te spreken op basis van de gevolgen van een val, dan is het einde zoek. Dit is zo inconsequent dat het de geloofwaardigheid aantast. Of je moet iedereen die nu een valpartij veroorzaakt in een sprint 9 maanden schorsen."

"Lefevere zou zijn pijlen moeten richten op de UCI, dan kan er iets veranderen"

"Maar nog meer dan over de straf ben ik verbaasd over de communicatie van de UCI. Dat statement is echt erg. Ze pleiten zichzelf vrij van enige schuld, terwijl ze mee in de ketting van feiten zitten. Het pure feit dat die sprint is kunnen doorgaan, met die onveilige hekken en met die afdaling in aanloop naar de sprint, is de verantwoordelijkheid van de UCI. De parcourskeurder van de UCI had daar geen bedenkingen bij, terwijl verschillende ploegen daar wel al opmerkingen over hadden gegeven. Dat is wraakroepend. Ze zijn minstens even verantwoordelijk als Groenewegen."

Schotte noemt de communicatie van de UCI "hallucinant". "Dat is een ferm woord, maar ik denk dat het ook te maken heeft met aansprakelijkheid en verzekeringskwesties. Zeker nu er rechtszaken worden aangespannen. Het gaat over centen. De UCI ontvlucht haar medeverantwoordelijkheid door die straf uit te spreken. Daar zakt mijn broek van af. Als ik renner was, ik zou naar de vakbond stappen, en oproepen tot actie."

De UCI is eigenlijk een betrokken partij die toch een straf mag uitspreken. Kan dat wel? "De UCI-reglementen schieten tekort om dit soort cases te behandelen. Ze proberen recht te praten wat krom is. Bovendien zal het ook geen toeval zijn dat dit pas na het seizoen wordt gecommuniceerd. De UCI wil verhinderen dat het veel aandacht krijgt. Arme UCI."

"Patrick Lefevere zal een rechtszaak aanspannen tegen Groenewegen en zijn ploeg, maar eigenlijk zou hij dat moeten doen tegen de Ronde van Polen en de UCI. Dan kan er iets ten gronde veranderen. Er zal nu financieel vergelijk komen tussen de ploegen, maar op lange termijn verandert dat niets. Als hij echt iets wil doen voor de veiligheid van het wielrennen dan moet hij zijn pijlen richten op de Ronde van Polen en de UCI. Daar zit trouwens ook het geld."