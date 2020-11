Wat. Een. Slag! Golfer Jon Rahm slaat fenomenale hole-in-one over het water

Donderdag gaat met de Masters de laatste major in het golf van start. Tijdens een training heeft de Spanjaard Jon Rahm, de nummer 2 van de wereld, alvast een spectaculaire stoot uitgehaald: hij sloeg een hole-in-one over en zelfs op het water. Een van de beste shots ooit of een gelukje? De beelden zijn hoe dan ook de moeite.