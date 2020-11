Jan Vertonghen: "Ik ben fan van Charles De Ketelaere, hij is een stilist"

Roberto Martinez: "Ja, ik ga roteren tegen Zwitserland"

In de selectie van de Rode Duivels zitten met Charles De Ketelaere (19) en -door het afhaken van Thomas Vermaelen- Hannes Delcroix (21) twee nieuwkomers. En er zijn nog een aantal jonge spelers bij de selectie. Bondscoach Martinez wil morgen tegen Zwitserland experimenteren.

"Ja, ik ga roteren", bevestigt hij. "Het gaat een beetje zijn zoals in de match tegen Ivoorkust. Jongens als Hannes Delcroix en Charles De Ketelaere krijgen hun kans. Het is belangrijk voor ons om jonge spelers te integreren in de groep."

"We willen zoveel mogelijk informatie verzamelen om de juiste selectie van 23 spelers te maken voor het EK."