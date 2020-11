Alex Dowsett valt uurrecord van Campenaerts aan op 12 december

De Brit was in 2015 ruim een maand de werelduurrecordhouder. Op 2 mei 2015 reed hij in Manchester 52,937 km in een uur. Met Bradley Wiggins verpulverde een andere Brit dat record echter op 7 juni van dat jaar in Londen: 54,526 km. Wiggins verloor zijn record aan Campenaerts.

Anderhalf jaar geleden klokte Victor Campenaerts op hoogte in Mexico af op 55,089 kilometer in 1 uur. Op 16 april ging onze landgenoot in de Velodromo Bicententario in Aguascalientes als eerste door de magische kaap van 55 kilometer.

"Campenaerts legde lat extreem hoog"

Nu is Dowsett erop gebrand opnieuw de werelduurrecordhouder te worden. De hardrijder van Israel Start-Up Nation, die dit jaar de 8e rit in de Giro won, is zich al even aan het voorbereiden in Groot-Brittannië. "Toen ik het record achter mijn naam kreeg in 2015, reden we genoeg om het record te breken, maar er zat nog meer in de tank op het einde", vertelt Dowsett.

"Dat was frustrerend gezien het werk dat iedereen erin had gestoken. Ik zag dat er in december een gelegenheid was om er opnieuw voor te gaan. Natuurlijk wil ik het record verbeteren. Ik wil zien waartoe ik in staat ben. Het is een evenement waar ik van hou."

"Al weet ik dat de lat door Victor Campenaerts extreem hoog is gelegd. Toch denk ik dat ik in staat ben om nog beter te doen."

De UCI laat verder nog weten dat gezien de coronacrisis alle nodige voorzorgsmaatregelen zullen getroffen worden om de veiligheid van Dowsett en alle betrokken personen te garanderen.



Sporza.be zal de recordpoging van Dowsett livestreamen.