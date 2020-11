Wandelwoede tijdens corona? Met deze tips wandel je rustig en toch mooi

Er was nauwelijks naast te kijken de afgelopen weekends. Letterlijk en figuurlijk. Nu ons sociale en openbare leven door de coronacrisis op een laag pitje staat, kiezen mensen en gezinnen massaal voor wandelingen in parken en natuurgebieden. Nathalie Didden van Wandelsport Vlaanderen geeft u 5 gouden tips.

Tip 1: vermijd drukte in parken en aan zee

Nathalie Didden, de pr-vrouw van de Vlaamse wandelsportvereniging, ondervond zelf aan den lijve dat op paden waar het normaal altijd rustig is, nu mensen als mieren uit de grond leken te komen. Zelf had ze niet zo veel last van de drukte. "Omdat ik de nationale parken niet ga opzoeken. Iedereen rijdt naar zo'n nationaal park. Het is daar inderdaad supermooi, maar er zijn nog zoveel andere mooie plekjes." Ze geeft het voorbeeld van het doorkijkkerkje in Borgloon. "Enkele jaren geleden liep daar geen mens, nu was het daar een overrompeling. Op die manier kun je ook niet meer genieten van het wandelen. Op den duur verplichten ze je ook van een mondmasker op te zetten. Waar is dan nog de geur van de natuur en de bomen?" Onder meer in Domein Puyenbroeck nabij Gent en in Bokrijk nabij Genk was het heel druk en in het park in Kruibeke moest je een mondmasker dragen. "Ik ga vooral nu de andere plekken opzoeken waar de drukte niet bij elkaar komt. Via de app RouteYou kun je zelf je wandelingen makkelijk uitstippelen. Wandelsport Vlaanderen en RouteYou zijn ook partners. Wij hebben een samenwerking en onze wandelclubs kunnen op RouteYou ook hun routes maken."

Tip 2: www.wandelblog.com of googel "mooie plekjes in België"

Voor het doorsnee gezin met kinderen en eventueel een hond, geeft de ervaren wandelaarster de volgende concrete tip mee. "Ga naar onze wandelblog (www.wandelblog.com). Daar vind je permanente wandelingen, die speciaal in deze coronatijd door onze wandelclubs zijn uitgezocht." "De gemeente heeft die ook goedgekeurd. Er is heel veel keuze. Je kunt de kilometers kiezen en je bent zeker van de mooiste plekjes. Je ziet ook waar je kunt starten. En al die wandelingen zijn uitgepijld en worden ook onderhouden." En Didden heeft nog een online tip: "Zoek "mooie plekjes in België" in Google op - je gaat dan heel veel sites krijgen - en rijd daarnaartoe." "RouteYou biedt ook heel veel wandelingen aan. Of zoek op "wandelen in mijn dorp" en de naam van je dorp, dan vind je ook wandelingen terug."

Tip 3: het ochtendlicht voor 11u is beter

Met bovenstaande tips weet je al waar je kunt gaan wandelen, ook het tijdstip van de dag speelt een rol. "Probeer zo vroeg mogelijk te gaan. Want het licht en de lucht hebben heel veel invloed op je gezondheid." "Dat klinkt misschien raar, maar hoe vroeger je gaat wandelen, hoe meer impact op je lichaam en je gezondheid. Het licht 's ochtends is veel beter en gaat je ook een beter gevoel geven, dan als je in de namiddag gaat wandelen." Didden verklaart zich nader: "De gezondste portie licht is dat van voor 11u. Dat blijkt uit onderzoek. Waarmee ik dus niet wil zeggen dat na de middag wandelen niet goed is. Dat is ook heel goed. Maar het ochtendlicht is beter."

Tip 4: fietser heeft voorrang op wandelaar, houd je hond en mondmasker bij

Als meer mensen de paden delen, zijn er best ook goede afspraken. Onder andere over loslopende honden bijvoorbeeld. Is er een gedragscode onder wandelaars, die een leek ook best zou kennen? "Als het pad breed genoeg is, kun je 2 aan 2 wandelen. Maar je moet wel rekening houden met de fietsers, want die hebben voorrang op een wandelaar. Dat is ook zo op de normale openbare weg. Sommige wandelaars kijken daar echter niet naar." "Hou het pad gewoon een beetje vrij. Het hoeft ook geen fietser te zijn, iemand kan gewoon ook sneller stappen. Probeer in deze coronatijd toch ook een beetje de afstand van andere mensen te bewaren. Houd je bij het passeren aan die 1,5 meter. Wandel ook maar met 4, zoals toegelaten." En wat met een hond? "Een hond moet aan de leiband en mag alleen vrij rondlopen in een gebied waar staat dat dat mag. Ik heb daar zelf veel discussies over. Sommigen laten hun hond los net voor zo'n bord." "Wij vragen om de hond bij te houden, net zoals we nu ook vragen om het mondmasker bij te houden. Gooi dat niet zomaar overal neer. Het is triestig als je ziet hoe die overal liggen. Neem je afval van eten of drinken ook weer mee naar huis."

Tip 5: houd het ludiek en speels voor kinderen

Voor de jonge gelegenheidswandelaars heeft Didden nog een laatste tip: "Probeer het ludiek en speels te houden als je met kinderen gaat wandelen. Ga niet gewoon wandelen, maar probeer hen met een mopje of een uitdaging te prikkelen. Bijvoorbeeld: "Wie het eerste bij die boom is?"" "Speel met hen mee. Tel bijvoorbeeld de rode paddenstoelen. Op die manier zijn de kinderen aan het bewegen en beseffen ze niet dat ze straks 5 kilometer gestapt hebben. Als je de kinderen zo bezighoudt, gaan ze zich ook niet vervelen en beginnen zeuren. Op dat moment ga je je als ouder zelf ook niet meer goed voelen." Een voorbeeld van spelenderwijs wandelen is ook geocachen. "Daar hebben we als wandelfederatie niet zo veel mee, maar zelf vind ik het super om te doen." Geocachen is een schattenzoektocht op basis van GPS-coördinaten, waarbij de virtuele en de echte wereld elkaar raken.

Voor alle info over wandelen: de website van Wandelsport Vlaanderen.

