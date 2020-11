Knap: Valentine Dumont scherpt BR 400m vrij (25m) nog wat verder aan

Op de International Swimming League in Boedapest tikte Valentine Dumont na 400 meter als 2e aan in 4:00.05: een nieuw Belgisch record.

Met die tijd verbetert ze haar vorige record met 32 honderdsten. Dat zwom Dumont op 18 oktober, eveneens in Boedapest.

Ook op de 100 en 200 meter is de 20-jarige Dumont Belgisch recordhoudster. In olympisch bad (50m) heeft ze dezelfde drie nationale records, plus dat op de 200 meter vlinderslag, in handen.