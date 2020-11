Miguel Van Damme is weer thuis: "Ik geniet van elk moment"

Miguel Van Damme kampt voor de 4e keer met leukemie. In oktober moest de doelman daarom 4 weken in quarantaine, waarin hij slechts 1 iemand per dag een uur lang mocht zien.

Vandaag mocht de doelman naar huis. Hij is dan ook opgelucht: "Ik ben eindelijk terug thuis. De resultaten waren niet wat we verwacht hadden, maar ik ben blij om thuis te zijn bij mijn vrouw en kleine vriend."

"We bekijken dag per dag en ik geniet van elk moment", voegt een strijdvaardige Van Damme er nog aan toe.