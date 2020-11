Lorena Wiebes wint woelige openingsetappe in Madrid Challenge

In een woelige opener van de Madrid Challenge trok Lorena Wiebes aan het langste eind. De Nederlandse kwam als eerste over de streep in een etappe waarin de rensters even de verkeerde weg werden opgestuurd.

De wedstrijd kende een snel begin door de felle meewind. De rensters wachtten dan ook tot 28 km voor de streep om een aanval te paatsen. Mireia Benito Pellicer sloeg een kloofje, maar reed de verkeerde kant uit.

De wedstrijd werd een halfuur stopgezet. Pellicer vertrok weer met 40 seconden voorsprong op het peloton, maar reed lek. In een sprint bergop bezorgde Wiebes de overwinning aan Team Sunweb.

De Madrid Challenge is een driedaagse wedstrijd. Zaterdag krijgen de vrouwen een tijdrit van 9 km voorgeschoteld.