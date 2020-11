Coronavirus steekt stokken in de wielen van EK-plannen Ganna

De wereldkampioen tijdrijden reist niet af naar Bulgarije. Filippo Ganna zit thuis in isolatie, hij heeft last van hoofdpijn en misselijkheid. De Italiaan van Ineos veroverde op de baan 4 wereldtitels op de individuele achtervolging.

Een Europese titel zal Ganna niet kunnen toevoegen aan zijn palmares. De jonge renner had nochtans de goede vorm te pakken. Na zijn wereldtitel in het tijdrijden, won Ganna 4 etappes in de Giro en reed hij 2 dagen in de roze leiderstrui.