Ontdek nieuwe loop- of mountainbikeroutes dankzij hun meters en peters

Sport Vlaanderen wilt sporten in de natuur promoten. Met de permanent aangeduide loopomlopen, mountainbikeroutes, fit-o-meterparcoursen, ruiter- en menroutes en kano-, kajak en SUP-routes zorgt Sport Vlaanderen voor een ideale omkadering om te sporten in de open lucht.

Sport Vlaanderen schenkt dan ook veel aandacht aan het onderhoud van haar routes. "Onze peters en meters onderhouden onze omlopen", vertelt Ann Colpaerts van Sport Vlaanderen.

"Ze controleren regelmatig de routes en als ze zien dat er iets niet oké is, dan melden ze dat aan ons en melden wij dat vervolgens aan de sportdienst van die route. Dan is het aan de sportdienst om de route zo snel mogelijk weer in orde te krijgen."

"In coronatijden zien we dat er veel meer gereden wordt en veel meer onderhouden moet worden, maar over het algemeen is alles goed verlopen en zijn er niet zo veel klachten."

Naast het puike werk van de peters, kan iedereen zijn steentje bijdragen. "Op onze website is er ook een systeem om problemen te rapporteren. Elke gebruiker kan een probleem melden. Die geven wij dan ook door aan de betreffende sportdienst."