Internationale federatie schuift met EK's schaatsen en shorttrack op de kalender

De ISU was positief gestemd over de Nederlandse kampioenschappen afstanden, die het afgelopen weekend coronaproof werden gehouden.

In de Thialfhal waren geen toeschouwers aanwezig. Alle schaatsers en begeleiders werden herhaaldelijk op Covid-19 getest.

Na het EK langebaan worden nog twee Wereldbekerwedstrijden in Heerenveen gehouden.

Medio februari staan de wereldkampioenschappen afstanden in Peking op het programma. Die gelden als test voor de Olympische Winterspelen, precies een jaar later.

In februari staan ook nog twee Wereldbekerwedstrijden shorttrack in Duitsland op de agenda. In maart staat in Rotterdam het WK shorttrack gepland. Over dat evenement wordt in december besloten.

De mondiale juniorentoernooien langebaan en shorttrack gaan dit seizoen niet door. Eerder schrapte de ISU de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen, zowel langebaan als shorttrack.