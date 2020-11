Meunier: "Club Brugge heeft voorbije 5 tot 6 jaar grote stappen gezet"

Met een eerste titel in 11 jaar verliet Thomas Meunier Club Brugge door de grote poort. De rechtsachter dwong een droomtransfer naar PSG af. Morgen keert hij met Dortmund terug naar het Jan Breydelstadion.

"Club Brugge is heel geliefd in België", zei Meunier voor de clash in de Champions League. "Het is een constante ploeg, die de voorbije vijf à zes jaar grote stappen heeft gezet, op het veld en ernaast."

"Jongens als Ruud Vormer en Hans Vanaken zijn topspelers en ze blijven ook steeds in Brugge. Simon Mignolet, die is teruggekomen uit Engeland, is daar nog bijgekomen."

"Er is veel continuïteit bij Club Brugge. Persoonlijk heb ik nog veel contact met mensen in Brugge. Ik heb er vijf heel leuke jaren meegemaakt."