Goalgetter Gerd Müller (74) "slaapt naar zijn einde toe"

Gerd Müller is een Duits voetbalicoon. Met zijn torinstinct maakte de voormalige aanvaller van Bayern München 365 doelpunten in 427 Bundesliga-wedstrijden. Hij won onder meer 4 titels, 4 bekers en 3 keer Europacup I.

Met de nationale ploeg won Müller het EK van 1972 in België en het WK van 1974 in eigen land. In 62 wedstrijden voor de Mannschaft kwam hij aan 68 goals.