Vreugde op F1-podium: Ricciardo deelt zijn "shoey" met Hamilton

Ricciardo's vorige "shoey" op het podium was in 2018 na zijn zege met Red Bull in Monaco. Twee races geleden - in Duitsland - eindigde hij voor het eerst sinds toen nog eens op het podium. "Maar vergat ik toch de shoey te doen zeker, wellicht omdat de champagne ijskoud was en Verstappen die op mij gespoten had... Ik was even helemaal van slag", vertelde hij toen. Al maakte hij het goed na de race in de motorhome van Renault.