Mercedes snelt met nieuwe 1-2 naar 7e constructeurstitel, pech voor Verstappen

Er was lang geen spektakel, wel drama voor Gasly, toen zijn AlphaTauri een terminaal probleem kende. Gasly was als 4e vertrokken.

Voor Ferrari is al een heel seizoen lang geen hoofdrol weggelegd. Het is al Mercedes en een beetje Red Bull dat de klok slaat. Polesitter Bottas was vanmiddag het best weg, Hamilton kende een zwakke start, Verstappen kon zich tussen de 2 Mercedes-mannen wringen. De mooiste start was voor Giovinazzi, die zijn Alfa Romeo van 20 naar 14 joeg.

Het was 14 jaar geleden dat er nog eens geracet werd op het wereldberoemde Autodromo Enzo e Dino Ferrari, in 2006 was Michael Schumacher er toen in een Ferrari de beste.

Virtual safetycar en safetycar helpen Hamilton, Verstappen out

Verstappen ging als 1e van de top 3 van medium- naar harde banden, meteen gevolgd door Bottas. Hamilton kreeg zo de leiding in de schoot geworpen. En de WK-leider begon aan een stevig potje schaken: zo veel mogelijk tijd winnen om bij zijn pitstop voor de 2 uit te komen.

Dat leek nipt te zullen worden, maar een korte Virtual Safety Car na een incident met Ocon kwam als een geschenk uit de hemel vallen voor de 6-voudige wereldkampioen. Hamilton kon zo met 5 seconden voor Bottas en Verstappen weer op de baan komen.

Bottas' auto bleek beschadigd door wat brokstukken van wellicht Magnussens Haas vroeg in de race, waardoor hij niet dezelfde snelheid kon ontwikkelen als Hamilton. Op 20 ronden van het einde stoof Verstappen hem knap voorbij.

De Nederlander juichte op de teamradio, maar dat was te vroeg gejuicht: even later kreeg hij een klapband, weg 2e plaats. De safety car kwam op het circuit, waarop Hamilton en Bottas gingen pitten. De eerste deed dat een ronde later, het was een gok die goed uitpakte, hij kwam net voor Bottas weer in de race.

Plots was het wel spektakel troef, want Russell ging slecht om met zijn koude banden, crashte spectaculair met veel brokstukken en we kregen opnieuw de safety car.

Op 5 ronden van het einde verdween die pas, waarbij Kvijat magistraal Perez en Albon voorbijging en zich nog ging moeien in de podiumstrijd. Albon ging in de fout, waardoor Red Bull geen WK-punten zou pakken.