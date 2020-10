Wat nu Barcelona? "De club is achtergelaten in wanorde en met financiële zorgen"

Sinds afgelopen dinsdag is 1 ding heel duidelijk bij Barcelona. Josep Maria Bartomeu is geen voorzitter meer. Meteen rijzen heel wat nieuwe belangrijke vragen voor de club. Sirik Geffray legde zijn oor te luister bij Guillem Balagué, een zwaargewicht in de Spaanse sportjournalistiek, die in Barcelona woont.

Het opstappen van voorzitter Josep Bartomeu was de kroniek van een aangekondigd vertrek. De voorspellingen waren dat 80 procent van de socio's zou stemmen voor zijn aftreden als het tot een motie van wantrouwen zou komen. De grond onder de voeten van Bartomeu was te warm geworden door de tegenvallende sportieve uitslagen in La Liga, de vernedering in de Champions League tegen Bayern, het ongenoegen van Messi, maar ook door de grote financiële zorgen. Een factor die soms onderschat wordt. "Bartomeu heeft de spelers alles gegeven wat ze vroegen, zelfs tegen het advies in van zijn sportief directeurs, waarvan hij er 5 heeft verslonden in 5 jaar. Het advies was bijvoorbeeld om Jordi Alba geen nieuw contract te geven, maar Bartomeu gaf hem een nieuw contract van 5 seizoenen", vertelt Balagué. "In zijn beginperiode heeft Barcelona de treble gewonnen. Daarvoor wou hij de spelers belonen, maar hij zag niet in dat er niet genoeg inkomsten waren om dat te doen. De coronacrisis heeft alles erger gemaakt, maar de schuldopbouw was al bezig."

Door te zeggen dat Barcelona meestapt in het verhaal van een Europese supercompetitie, kan hij later zeggen dat hij Barcelona financieel gered heeft, terwijl het omgekeerde waar is.

De rode cijfers in de boekhouding van Barcelona verklaren ook waarom Josep Bartomeu tijdens zijn afscheidsspeech opeens over een Europese supercompetitie begon. "We zijn nog heel ver verwijderd van zo'n competitie en het is onduidelijk hoe die er zou uitzien, maar Bartomeu zei dat zo'n competitie alle problemen van Barcelona kan oplossen. Door te vertellen dat Barcelona meestapt in het verhaal, kan hij later zeggen dat hij Barcelona financieel gered heeft, terwijl het omgekeerde waar is." "De realiteit is dat de voorzitter van een club de beslissingen neemt en dat Bartomeu de club achter heeft gelaten in wanorde, zonder visie en met grote financiële zorgen."

Wie wordt de nieuwe voorzitter?

De belangrijkste vraag op korte termijn is wie Bartomeu zal opvolgen? Volgens de statuten moet een nieuwe voorzitter gekozen worden binnen de 30 tot 90 dagen. "Sinds de jaren 50 zijn er twee grote stromingen binnen de club. Enerzijds een politiek-rationele stroming in de traditie van de legendarische voorzitter Josep Lluis Nuñez. Bartomeu behoort eerder tot die strekking", zegt Guillem Balagué. "Anderzijds is er een meer emotionele strekking, waartoe Pep Guardiola, ex-voorzitter Joan Laporta en Johan Cruijff behoorden. Je zou denken dat die strekking nu meer kans maakt, maar het is afwachten." "Iedereen wacht op het moment dat Laporta (foto, met Guardiola) zich opnieuw kandidaat stelt. Hij is in elk geval gecharmeerd door het idee en als hij het doet, is hij een van de favorieten om te winnen." "In mijn ogen is Victor Font de beste kandidaat. Hij denkt op een moderne manier over een voetbalclub. Hij wil de macht niet weghalen bij de socio's, maar beseft dat extra inkomsten nodig zijn om competitief te blijven op de transfermarkt. Op dit moment kan Barça zelfs Depay of Eric Garcia niet strikken."

Wat met Messi en Koeman?

Voor vele fans van FC Barcelona is de vraag of Lionel Messi bij de club zal blijven minstens zo belangrijk als de vraag wie de nieuwe voorzitter wordt. Na het seizoen moet de 33-jarige ster van de ploeg een beslissing nemen. "Hij nam de moeilijke beslising om aan te kondigen dat hij wou vertrekken omdat hij het beleid zo slecht vond. Nu komt er een nieuw hoofdstuk bij Barcelona. Het wordt afwachten wat hij wil." "Een even interessant debat wordt of het nieuwe bestuur Messi een nieuw contract zal geven. Er moet 190 miljoen euro bespaard worden. Dat is heel veel en Messi krijgt jaarlijks 100 miljoen. Als je hem niet laat gaan, moet je het geld elders zoeken."

Een interessant debat wordt of het nieuwe bestuur Messi een nieuw contract zal geven. Er moet 190 miljoen euro bespaard worden. Dat is heel veel en Messi krijgt jaarlijks 100 miljoen.

Ook de toekomst van trainer Ronald Koeman blijft een vraagteken. In zijn eerste maanden heeft Koeman een goede indruk gemaakt, maar iemand als Victor Font dweept met ex-speler Xavi als nieuwe trainer. "Koeman zal zeker tot het einde van het seizoen blijven. Niemand zal hem nu durven weg te sturen. Momenteel lijkt iedereen tevreden met hem. Ook door de verdere ontplooiing van Ansu Fati en de kansen die hij geeft aan Pedri en Trincao. Dat is de richting die iedereen graag uit wil."