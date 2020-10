"Maag heeft zich toch af en toe omgedraaid als ik aan die sprint dacht"

"Ik schrok dat Roglic voor Tour week niet gefietst had"

Is de Vuelta voor Primoz Roglic een even groot doel als de Tour, wil Ruben Van Gucht weten van ploegmaat Wout van Aert. "Ik weet het eigenlijk niet. Ik vermoed van wel, want hij gaat er in elk geval voor", zegt Van Aert.

"Ik had zeker niet verwacht dat hij in de Vuelta nog zo goed zou zijn. Als ik hem zo zie rijden, lijkt het me verstandig om de kaart van Primoz te trekken."

De Sloveen reed ook al de Dauphiné en de Tour, waar hij 2e werd. "Maar ik denk eigenlijk dat hij in de Tour niet heel goed was", verrast Jan Bakelants. "Het was niet de beste Roglic, hij had niet die flitsende demarrages. Ik denk dat hij meer last had van zijn val in de Dauphiné dan hij zelf toegaf."

Van Aert: "Ik schrok wel toen ik in Nice aankwam voor de start van de Tour en te horen kreeg dat Primoz een week niet gefietst had. Als je hem de eerste ritten zag fietsen, dan vergeet je dat snel. Maar achteraf komt dat wel weer boven. Hij heeft daar inderdaad wel meer verloren dan we denken."