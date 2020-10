Lombardije was een van de hardst getroffen regio's in de eerste golf in het voorjaar. Nu wordt Italië en Lombardije opnieuw geconfronteerd met het stijgende aantal besmettingen.

De regio Lombardije wil iedereen oproepen om zich aan de regels te houden en heeft daarvoor Zlatan Ibrahimovic gebruikt. De Zweedse spits van Milan raakte ook besmet met het virus, maar hij vertoonde geen symptomen en scoorde al 4 keer in 3 matchen sinds zijn comeback.

"Het virus heeft me uitgedaagd en ik heb gewonnen. Maar jij bent Zlatan niet, dus daag het virus niet uit", zegt Ibrahimovic in het filmpje. "Gebruik je verstand en respecteer de regels."