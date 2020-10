Greg Van Avermaet neemt afscheid van grootvader Kamiel Buysse (86)

Van Avermaet heeft gouden wielergenen, zijn beide grootvaders waren verdienstelijke renners, net als zijn vader Ronald Van Avermaet. We leerden de fysieke gelijkenis tussen Greg en Kamiel kennen bij de olympische titel van Van Avermaet in 2016. Sporza draaide toen een repo ten huize van opa en oma.



Kamiel Buysse, geboren op 8 juli 1934, was beroepsrenner van 1958 tot 1964. In 1959 reed hij met de nationale ploeg de Ronde van Frankrijk.