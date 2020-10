Alleen professionele sport en sport onder 12 jaar zijn nog toegestaan

Ben Weyts na 2'25" over maatregelen in de sport:

"Blijf sporten"

Vorige week vrijdag verstrengde het federaal overlegcomité al de regels rond sport. De Vlaamse regering heeft dinsdagavond de teugels verder aangehaald.

Zo blijven alleen professionele sport en sport voor kinderen jonger dan 12 jaar overeind.

"Professionele sport is een economische activiteit en die willen we niet lam leggen. Bovendien is professionele sport iets waar we kunnen naar uitkijken, al is het dan vanuit onze zetel op televisie", zegt minister van Sport Ben Weyts.

"We adviseren iedereen om te blijven sporten, maar voor mensen ouder dan 12 jaar dus enkel individueel of in een beperkte groep van maximaal 4 personen én in de openlucht."

De maatregelen gaan in vanaf vrijdag 18u. Een officiële einddatum is niet gecommuniceerd. "Sowieso gelden deze maatregelen al 3 weken. We evalueren voortdurend", was gisteren te horen bij de Vlaamse ministers.