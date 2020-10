Victor Campenaerts: "Heb niks concreets voor volgend jaar en dat veroorzaakt veel stress"

Het seizoen is afgelopen voor Victor Campenaerts en misschien was het wel zijn laatste. "Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk, maar tijdens de Giro heb ik vaak wakker gelegen over mijn toekomst", vertelt de werelduurrecordhouder twee dagen voor zijn 29e verjaardag.

"Mijn laatste tijdrit gereden?"

Victor Campenaerts ligt nog 2 jaar onder contract bij het WorldTour-team NTT Pro Cycling, maar de toekomst van de ploeg hangt aan een zijden draadje. "Momenteel heb ik niks concreets voor volgend seizoen, ook geen aanbiedingen tegen mindere voorwaarden", vertelt de chronospecialist aan Sporza. "In de Giro heb ik de voorbije dagen veel wakker gelegen over mijn toekomst. Dat verklaart ook waarom ik twee weken minder gepresteerd heb. Mijn toekomst veroorzaakt momenteel veel stress." De afgelopen dagen kwam Campenaerts er weer door in Italië met ereplaatsen in etappe 19 en 21. "Ik wil niet doemdenken, maar misschien was de slottijdrit gisteren wel mijn laatste optreden als profrenner."

"Job bij brandweer fascineert me"

Echt? "Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat ik mijn carrière al moet afsluiten", antwoordt Victor Campenaerts, "maar kijk eens hoeveel profs momenteel zonder team zitten. Naar het schijnt zijn het er 100." "Ik reken me wel bij de beste 10 van die 100. Vrijdag heb ik nog laten zien dat ik meer ben dan die pure tijdrijder. Niet iedereen kan als 2e finishen in een rit in lijn van een grote ronde." Een tijd geleden heeft Campenaerts zelf aangeklopt bij Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel. "Daar was geen plaats meer", klonk het. "Enkel Xandro Meurisse kon er nog bij." Een hardrijder als Campenaerts geeft niet snel op en zet zijn zoektocht voort. Ook zijn huidige ploeg blijft naarstig zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor. "En als we geen oplossing vinden, kan ik misschien een carrière als brandweerman beginnen. Die job heeft me altijd gefascineerd. Lang geleden ben ik in Antwerpen al naar een opendeurdag geweest.

Vrijdag heb ik nog laten zien dat ik meer ben dan die pure tijdrijder. Niet iedereen kan als 2e finishen in een rit in lijn van een grote ronde. Victor Campenaerts

"Zonder Ganna hebben we het niet over een frustrerend seizoen"

Victor Campenaerts heeft dit jaar geen enkele wedstrijd op zijn naam kunnen schrijven. "Voor het eerst in 6 jaar", weet hij zelf. "Dat steekt wel wat, maar wanneer ik echt sterk reed, botste ik op een superieure Filippo Ganna. Hij heeft wat roet in het eten gegooid." "Anders sluit ik de Giro met een zege af en win ik in de Tirreno een van de meest prestigieuze tijdritten van het seizoen. Dan hebben we het nu niet over een frustrerend seizoen." Campenaerts is onder de indruk van de wereldkampioen. "Mijn mond is meer dan eens opengevallen. Ganna zit fantastisch mooi op zijn fiets en kan rekenen op een uitmuntende omkadering bij Ineos." "Ook Remco (Evenepoel, red) en Wout (van Aert, red) kunnen knoerthard rijden, maar ik zet Ganna nog boven die twee. Enkel op een geaccidenteerd kunnen ze hem aan." "Dat geldt ook voor mij. Ik zal nog eens op zoek moeten gaan naar details. Makkelijk wordt dat niet, maar niet onmogelijk", maakt Campenaerts zich sterk. "Ik denk ook niet dat Ganna elk jaar zo sterk zal racen." "Het is wel een genot om naar te kijken. Ook bij hem zie je die overgave in een tijdrit. En Ganna is nog een sympathieke gast ook", lacht onze landgenoot.

Victor Campenaerts heeft veel respect voor Ganna: "Hij zit fantastisch mooi op zijn fiets."