Gezond sporten Vlaanderen over competitiestop bij jeugd: "Trainen moet blijven kunnen"

Bijna de helft van de jeugdvoetbalmatchen ging afgelopen weekend niet door. Ook al mag dat volgens de coronaregels wel. Het is wel zonder kantine en zonder kleedkamers. Bij VV Tielt proberen ze er creatief mee om te gaan. "Is het ideaal? Neen. Maar we proberen er het beste van te maken", zegt trainer Alain Dhondt.

"In de tijd van mijn grootvader was met een teiltje in de kou dus onze jongens hebben nog veel luxe. Ze beseffen dat ze op deze manier nog mogen voetballen. We zijn heel blij."

Zonder kantine is het wel niet makkelijk om alles financieel rond te krijgen. "Maar wij vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen blijven voetballen", vertelt jeugdcoördinator Jonas Fockedey. "Ook mentaal is dat voor hen heel belangrijk. Ze moeten zich kunnen uitleven. Of er nu wedstrijden kunnen plaatsvinden of niet, dat is van ondergeschikt belang.'