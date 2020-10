Jelle Wallays (31) vindt vangnet bij Cofidis voor één jaar

Na vijf jaar in de gelederen van Lotto-Soudal kreeg Wallays te horen dat zijn contract werd stopgezet na de BinckBank-Tour. Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen moest hij van zijn lijstje schrappen.

Cofidis vangt de tweevoudige winnaar van Parijs-Tours (2014 en 2019) op voor één jaar. Met 8 profzeges op zijn palmares - onder meer een rit in de Vuelta in 2018 - speelde zijn ervaring een doorslaggevende rol.

"Met zijn ervaring is Wallays essentieel in onze plannen voor volgend seizoen", zegt ploegleider Cédric Vasseur. "Jelle zal een belangrijke rol krijgen in de klassieke kern rond Christophe Laporte en de kopmannen bijstaan in de grote rondes."