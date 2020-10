Goffin trekt na ontgoocheling in Antwerpen niet naar Oostenrijk

Na twee weken quarantaine na een besmetting met het coronavirus kon Goffin in Antwerpen eindelijk weer in actie komen. "Ik wil veel plezier maken en mijn seizoen op een mooie manier afsluiten", klonk het vooraf.

Maar de eerste ronde werd een ontgoocheling voor Goffin. De Amerikaanse kwalificatiespeler Giron schakelde het eerste reekshoofd meteen uit. Ook op Roland Garros was het na één wedstijd al afgelopen voor de Luikenaar.

Goffin laat nu het Erste Bank Open, het ATP-toernooi in Wenen, aan zich voorbijgaan. Het is niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie komt. "Ik ga nog eens samenzitten met mijn medische staf en een aantal zaken bespreken", zei hij in Antwerpen.