Het heeft niet mogen zijn: Goffin verliest bij rentree na corona in Antwerpen

De voorbereiding van Goffin was dus verre van ideaal, hij mocht in zijn quarantaine en tijdens zijn ziekte niet trainen, ook al voelde hij zich nooit ziek. Hij wist niet goed wat te verwachten, maar dat Giron hem snel duidelijk. Die werkte eerst 2 breakpunten weg, maar ging dan 2 keer door de opslag van onze landgenoot, die plots tegen een 1-5 aankeek.

Goffin kon wel nog een break ongedaan maken, maar verder dan 3-6 kwam hij niet. In de 2e set was er meer evenwicht, al gaf Goffin wel op love het openingsopslagspelletje uit handen. Dat kon hij evenwel in een ellenlang spel meteen ongedaan maken.

Bijna elk spelletje leverde nu breakkansen op. Goffin liet er 3 liggen (40-0 voor) om met 4-2 te leiden. Bij 3-3 herhaalde het begin van de set zich: break Giron, rebreak Goffin.

Goffin kwam 5-4 voor, maar haperde bij zijn volgende opslagspel. Bij 5-6 mocht Giron de match uitserveren en hij deed dat op love. Einde verhaal voor Goffin. Giron treft in de kwartfinale de Australiër Alex de Minaur (ATP-29), die afrekende met de ervaren Spanjaard Feliciano Lopez: 6-4, 6-2.

De laatste jaren is er geen goede symbiose tussen Goffin en Antwerpen: ook vorig jaar ging hij er meteen in de 2e ronde uit. Het jaar ervoor deed hij niet mee. In 2016 in de 1e editie haalde hij de halve finale (tegen Schwartzman), in 2017 de kwartfinale (tegen Tsitsipas). (lees voort onder tweet)