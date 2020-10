Dick Norman: "Hebben bevestiging dat er vandaag publiek aanwezig mag zijn"

"Vanochtend was er wat verwarring, maar nu is er duidelijkheid", zegt organisator Dick Norman. "We hebben bevestiging van de coronacommissaris dat het toernooi vandaag nog met publiek mag plaatsvinden, omdat er te weinig tijd is om dat nu nog te wijzigen."

"De mensen die vandaag komen, hebben dus geluk. Zij kunnen vandaag nog enkele toppers aan het werk zien."

"Zaterdag en zondag is er geen publiek mogelijk en dat begrijpen we. Als organisator is het erg moeilijk om zo'n situatie zo last minut voorgeschoteld te krijgen."

"Dit is geen cadeau. We hebben al dubbel zo hard moeten werken om dit toernooi op de rails te krijgen. Als je dan de deuren moet sluiten, net op de dagen dat je de meeste toeschouwers, is spijtig."

Eerder deze ochtend was er nog verwarring toen de organisatie claimde dat er dit weekend wel nog publiek toegelaten zou zijn in Antwerpen. Dat werd snel tegengesproken door de bevoegde autoriteiten.