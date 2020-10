BOIC-topman: "Vraag is niet óf Spelen zullen doorgaan, maar wel hóe"

"Op dit ogenblik is het denken in 4 verschillende scenario's. Dit is pionierswerk. We lopen over een brug die we eigenlijk nog aan het bouwen zijn. Deze 4 modellen uitwerken is een ingewikkelde puzzel die moet worden gelegd door het IOC en het organisatiecomité en op bepaalde vragen kon tijdens het webinar nog geen antwoord worden gegeven. Maar die krijgen we waarschijnlijk tegen eind december van dit jaar."

"De belangrijkste boodschap was niet óf de Spelen van volgend jaar wel zullen doorgaan, maar wel hóe. Dat is voor het BOIC een belangrijk gegeven. Nu kunnen we onze voorbereidingen voortzetten opdat onze atleten in de meest veilige en onder de beste omstandigheden op de Spelen zouden kunnen presteren", zegt Spahl op de website van Team Belgium.

"Voor Team Belgium zullen we moeten nagaan hoe we van het olympisch dorp zullen kunnen gebruikmaken. Hoe zullen we de sociale contacten ter plaatse tot een minimum kunnen beperken? Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van het basecamp in Mito waar we een bubbel voor Team Belgium kunnen creëren?"

"Alles hangt af van het scenario dat volgend jaar van toepassing zal zijn; een worst case, een base of een best case scenario. Maar Mito, Itako, Izu, Maebashi en Enoshima zijn zeker zeer comfortabele plaatsen voor de Team Belgium atleten om zich in alle veiligheid en onder de beste sanitaire maatregelen voor te bereiden op hun competitie."