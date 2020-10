Cristiano Ronaldo is niet alleen een begenadigde voetballer, hij is daarnaast ook een stijlicoon. Als de Portugese spits een foto op sociale media post, dan wordt dat meteen door miljoenen mensen leuk bevonden. Een foto van zijn nieuwe haarsnit? 10 miljoen likes. Intussen is Ronaldo wel weer positief getest op COVID-19 en mist hij waarschijnlijk de match tegen Barcelona.