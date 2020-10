Clement: "Plaats deze zege voor de twee titels die ik behaalde als trainer"

"Dat is toch iets dat in de hoofden kruipt van spelers. Staf en spelers hebben heel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Kijk hoe spelers die weinig gespeeld hebben als Ricca en Horvath het deden."

"Ik plaats deze zege voor de twee landstitels die ik als trainer behaalde (met Racing Genk en Club Brugge), want ik weet welke kwaliteiten Zenit heeft en ik weet wat er gebeurd is sinds we met enkele coronabesmettingen te maken kregen."

Club Brugge toonde dinsdagavond een plaats in de Champions League te verdienen. Het zette zijn voet zeker naast het financieel veel sterkere Zenit en scoorde op het einde een prachtig doelpunt. Maar voor de coach was er meer. Hij schatte de 1-2-zege zelfs opvallend hoog in.

De drie punten op verplaatsing kunnen in de eindafrekening van de groepsfase heel belangrijk worden. "De budgetten van Dortmund, Lazio en Zenit zijn van een andere grootorde", zei Philippe Clement.

"Voor de club en voor de vele jonge spelers is dit een enorme ervaring. Deze zege geeft vertrouwen, maar we weten dat de tegenstanders enorme kwaliteiten hebben, dus het worden 5 finales. We gaan nu niet opeens denken dat we beter zijn."

Tot slot had Clement lof voor matchwinnaar Charles De Ketelaere, die tegen Standard zelfs niet in de kern zat. "Hij maakt grote stappen, maar hij is niet klaar om dit elke week te doen. Gelukkig begrijpt hij dat. Hij begrijpt dat we allemaal samen proberen hem sterker te maken, zodat hij over enkele jaren een topspeler is."