Club Brugge opent zijn Europese dans met winnende goal in extra tijd

Zenit Sint-Petersburg - Club Brugge in een notendop

Weinig animo in afwachtende eerste helft

Vijf minuutjes voor de rust ontdooide de wedstrijd plots met een strakke kopstoot van Vanaken, Kerzjakov was alert. Even later zwaaide een afstandsknal van diezelfde Vanaken af. Een lijzig Zenit antwoordde met een centrale kopbal van Lovren na een hoekschop.

Een defensief gekortwiekt Club Brugge kreeg dus de kans om in de wedstrijd te groeien. De landskampioen trok zijn voetje niet terug, maar werd voor zijn inzet gestraft met enkele goedkope gele kaarten. Op doelkansen was het erg lang wachten. Zenit noch Club waren in staat om de verdediging van de ander uit verband te spelen.

De sterren stonden nochtans niet gunstig voor Club, dat zonder sterkhouders Mignolet en Deli naar Sint-Petersburg was afgereisd. Zenit had dit jaar in eigen huis nog geen enkele wedstrijd verloren. De ouder wordende Russen kwamen in de eerste helft wel maar bleekjes voor de dag.

Volwassen Club neemt geen genoegen met 1-1

Zenit-coach Semak blies tijdens de rust meer vuur in zijn elftal, terwijl Club slordiger ging voetballen. Driussi schoot nipt naast en Ricca kwam Azmoun slim de pas afsnijden na een tikje van Dzjoeba. Azmoun kopte even later staalhard, maar wel meters naast.

Net op dat moeilijke moment sloegen de bezoekers toe. Dennis rolde op de achterlijn de zakken van Barrios. De Ketelaere kon tot twee keer toe niet afwerken, dus deed Dennis het maar zelf. Vlak na die 0-1 wrong Karavajev een gouden kans op de gelijkmaker de nek om. Club hapte naar adem en mocht zich gelukkig prijzen dat Driussi niet kon besluiten door een bultje op het veld.

Het onvermijdelijke gebeurde toch, al was er veel geluk mee gemoeid. Een loeier van Lovren patste tegen de paal en vloog via de rug van Horvath binnen. De doelman, voor het eerst in doel bij Club sinds een bekermatch tegen Francs Borains meer dan een jaar geleden, liet zich niet ontmoedigen. De Amerikaan redde een fel afgeweken schot van Wendel.

Clement hield drie van zijn vijf mogelijke wissels op de bank, maar dat bleek de juiste keuze. Diep in de toegevoegde tijd lukte wat vorig seizoen maar niet wilde lukken. Vanaken en Vormer veegden de baan schoon voor De Ketelaere, die van dichtbij de 1-2 in doel legde. Heel Club Brugge in extase, want deze overwinning kan flink doorwegen in het vervolg van de campagne.