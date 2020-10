Vandenhaute: "Voor de rivaliteit tussen de twee is het goed dat Van der Poel won"

"Zo gaat het als je twee grote kampioenen hebt, die heel de tijd in elkaars vaarwater zitten. Dat maakt het leuk en spannend, maar dat gaat ook bij de topsporters in het hoofd zitten."

"Neem Justin Henin en Kim Clijsters als voorbeelden. Eerst was er Clijsters, dan kwam Henin, dan waren ze elkaar waard en op een bepaald moment begon Henin grandslamtoernooien te winnen en leek het plots alsof Clijsters helemaal niet zo een toptenisster was. Dan stopte Henin en begon Clijsters grandslams te winnen."

Persoonlijke rivaliteit geeft topsport vaak net dat tikkeltje meer. Zowel voor de fans, als voor de betrokken topsporters, merkte Wouter Vandenhaute op. "Vorig jaar was Van der Poel duidelijk beter. Dit jaar heeft Van Aert een boerenjaar en is Mathieu ietsje minder. Dat gaat in de hoofdjes spelen."

Of Van der Poel dit jaar de beste was, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken, maar vorig jaar was hij zeker de beste.

Van Aert nam een voorsprong op Van der Poel na de corona-onderbreking met zeges in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Tour. Van der Poel reageerde met zijn overwinning zondag. We mogen in de toekomst dus opnieuw naar Van Aert kijken.

"Het zijn twee heel grote motoren en op beiden staat een heel goed hoofd. Voor de rivaliteit tussen die twee is het inderdaad het beste dat Van der Poel heeft gewonnen."

"Maar iedereen is precies vergeten dat Van der Poel vorig jaar de Ronde al had kunnen winnen. Of hij dit jaar de beste was, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken, maar vorig jaar was hij zeker de beste."