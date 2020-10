Fans blijven welkom in Belgische stadions, maar wellicht de helft minder

Momenteel wordt er in de stadions nog gewerkt met compartimenten van 400 toeschouwers, maar dat zal straks gehalveerd worden, naar compartimenten van 200 fans.

Die compartimenten worden op hun beurt nog eens opgedeeld in bubbels van maximaal 4 personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend). Tussen die bubbels moet minstens 1,5 meter afstand zitten. Dat bevestigt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

Daarnaast wordt het verboden om eten of drinken te verkopen of zelfs maar mee te nemen. De VIP-ruimtes en loges blijven open, maar ook hier gelden dezelfde regels: max 200 personen bij elkaar, max 4 personen per tafel en geen drank of eten mogelijk.