Dumont zet ook Belgisch kortebaanrecord op 200m scherper

Dumont kaapte voor de Aqua Centurions de 3e plaats weg op de 200 meter na de Française Marie Wattel en de Russin Veronika Androesenko. Met haar 1'55"16 was onze landgenote net iets meer dan een halve seconde sneller dan de 1'55"67, die ze eind 2017 in Kopenhagen liet noteren.

Voor Dumont was het al het tweede Belgische record in amper twee dagen tijd. Zondag scherpte ze al haar eigen Belgische record op de 400m vrij in klein bad aan. Ook op de 100m is de 20-jarige Dumont Belgisch recordhoudster. In olympisch bad heeft ze dezelfde drie nationale records, plus dat op de 200 meter vlinderslag, in handen.